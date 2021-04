Concorsi pubblici 2021: i bandi in scadenza e in arrivo

Concorsi pubblici 2021: bandi in scadenza e in arrivo per tutti coloro che vogliono lavorare nel settore pubblico. Posizioni aperte per diplomati e laureati.

Sono diversi i bandi di concorso per cui è in atto la ricerca di svariate figure professionali e non. Tra i concorsi pubblici 2021 più importanti vi sono quelli per il Corpo Forestale dello Stato, il Ministero di Giustizia, la Guardia di Finanza e l’Esercito.

Concorsi pubblici 2021: Corpo Forestale dello Stato

Si tratta di un Concorso pubblico indetto dall’arma dei carabinieri e volto all’assunzione di 11 Tenenti forestali.

Tra i principali requisiti, vi sono:

l’essere cittadini italiani ;

; godere dei diritti civili e politici ;

; L’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalità indicate nel bando;

Per consultare la lista completa, è possibile consultare il bando disponibile sul sito dell’arma dei carabinieri.

Ai partecipanti verrà, inoltre, chiesto di superare le seguenti prove d’esame:

prova di preselezione (eventuale);

una prova scritta;

valutazione dei titoli di merito;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali;

prova orale;

prova facoltativa di lingua straniera.

La domanda di ammissione andrà presentata esclusivamente attraverso la procedura online, entro e non oltre il 10 maggio 2021.

Concorso Ministero di Giustizia

Tra i concorsi pubblici 2021, segnaliamo che il Ministero di Giustizia ha indetto un bando di Concorso per l’assunzione di 3.380 unità a tempo indeterminato entro il 2021.

Si tratta degli ambiti dell’amministrazione giudiziaria e degli uffici giudiziari, nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e nel Dipartimento per la giustizia minorile in tutta Italia.

A seconda del tipo di fascia II o III, verranno rispettivamente richiesti il diploma e la laurea.

Il concorso si svolgerà, dunque, sia per titoli che per esami. Potrebbe anche esserci una prova preselettiva, in base al numero dei candidati. Data la situazione Covid, per limitare il contagio verranno scelte diverse sedi per effettuare le prove, in base alla provenienza dei candidati.

La pubblicazione del bando di Concorso è attesa per i prossimi mesi.

Concorso Guardia di Finanza

Figura già in Gazzetta Ufficiale il bando relativo al Concorso in Guardia di Finanza, volto all’assunzione di 1030 allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di Finanza per l’anno 2020/21.

Tra i principali requisiti vi sono:

essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici ;

; aver compiuto il 1 7° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (20 Maggio 2021). Per gli appartenenti al Ruolo Sovrintendenti ed al Ruolo Appuntati e Finanzieri, gli Allievi Finanzieri e gli Ufficiali di Complemento o in ferma prefissata del Corpo della Guardia di Finanza il limite è elevato a 35 anni non compiuti;

e non aver superato il giorno di compimento del alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (20 Maggio 2021). Per gli appartenenti al Ruolo Sovrintendenti ed al Ruolo Appuntati e Finanzieri, gli Allievi Finanzieri e gli Ufficiali di Complemento o in ferma prefissata del Corpo della Guardia di Finanza il limite è elevato aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2020/2021 un diploma di maturità che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 20 Maggio 2021 attraverso l’apposita procedura online all’interno del portale dei concorsi della Guardia di Finanza.

Ai partecipanti verrà, inoltre, chiesto di superare le seguenti prove d’esame:

prova scritta di preselezione, consistente in questionari a risposta multipla;

prova di efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

prova orale;

valutazione dei titoli.

Per maggiori informazioni il bando è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Concorso Esercito 2021

Il Ministero della difesa ha pubblicato un nuovo bando di Concorso per l’assunzione di 4000 volontari in ferma prefissata di un anno.

Tra i principali requisiti vi sono:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 18 e i 25 anni;

assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi;

idoneità psico-fisica;

Le prove di selezione verranno effettuate attraverso 2 diversi blocchi, ciascuno per 2000 posti.

La domanda di partecipazione al Concorso dovrà essere presentata attraverso l’apposita procedura online, accessibile tramite il portale web dedicato ai concorsi online del Ministero della Difesa, entro e non oltre il giorno 8 maggio 2021 per l’accesso al 1° blocco.

Per consultare la lista completa dei requisiti, delle posizioni e di altre informazioni, è possibile consultare il bando apposito nella sezione Concorsi Pubblici del Ministero della Difesa.