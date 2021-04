Ministero Giustizia: concorsi per 3380 posti per diplomati e laureati

Ministero Giustizia 2021: bandi per 3380 assunzioni per diplomati e laureati. Tutte le notizie su posti disponibili, prove e pubblicazione bando.

Ministero Giustizia: sono 3.380 le nuove assunzioni in arrivo a partire dal 2021, nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria e negli uffici giudiziari, nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e nel Dipartimento per la giustizia minorile in tutta Italia. Vediamo tutti i dettagli su posti, prove e bando.

Concorso Ministero Giustizia: posti disponibili

3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, per assunzioni a tempo indeterminato negli uffici giudiziari a partire dal 1° gennaio 2023, di cui:

– 1.500 unità di Area II, posizione economica F1;

– 1.200 unità di Area II, posizione economica F2;

– 300 unità di Area III, posizione economica F;

200 unità di personale del comparto funzioni centrali, da assumere a tempo indeterminato nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per l’anno 2021, di cui:

– 70 unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1;

– 10 unità da inquadrare nell’Area II, posizione economica F3;

– 120 unità da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2;

100 unità di personale del comparto funzioni centrali, da assumere a tempo indeterminato nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per il triennio 2021-2023, con inquadramento nell’Area III, fascia retributiva F1;

80 unità di personale del comparto funzioni centrali, da assumere a tempo indeterminato nel Dipartimento per la giustizia minorile per l’anno 2021, di cui:

– 35 unità di Area III, posizione economica F1;

– 45 unità di Area II, posizione economica F2.

Si sottolinea che, in generale, per i concorsi per l’Area III occorre possedere una laurea mentre per l’Area II è richiesto il diploma.

Le prove

Il concorso si svolgerà per titoli ed esami. Potrebbe anche esserci una prova preselettiva, in base al numero dei candidati. Vista l’attuale situazione, per limitare il contagio da Covid-19 l’unica sede non sarà quella Roma, ma verranno scelte varie sedi, scelte in base alla provenienza dei candidati.

Il bando

Il bando sarà pubblicato, nei prossimi mesi, sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Serie Concorsi ed Esami.