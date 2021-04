Etna, lapilli in vendita per salvare una donna malata di tumore

I vasetti venduti verranno usati per una raccolta fondi che permetterà alla donna di raggiungere gli USA e sottoporsi a un protocollo speciale di cura.

Sono tanti gli usi possibili per cenere e lapilli eruttati dall’Etna. Dall’uso agricolo a quello artistico, fino a utilizzi che fanno bene anche al cuore di chi dona. Per oltre un mese, i lapilli eruttati dal vulcano aiuteranno Anna, una donna con quattro figli in difficoltà di Gangi, in provincia di Palermo, che ha bisogno di raggiungere gli Stati Uniti per curare un tumore.

I Mercati Campagna Amica di tutta la Sicilia, infatti, hanno accolto l’invito dei figli e per tutto il mese di maggio si potrà offrire un contributo per avere un vasetto etichettato coi lapilli eruttati a febbraio e raccolti direttamente sul vulcano. I figli, inoltre, hanno anche attivato una raccolta fondi in rete.

L’iniziativa dei vasetti viene da Coldiretti Donne e Giovani Impresa e lega l’unicità del fenomeno a un’azione che permetta alla giovane madre di guarire. In cambio di una piccola somma, che sarà rendicontata nel sito www.aiutiamoanna.it, si potrà avere un souvenir decisamente particolare e fare un gesto concreto.

L’obiettivo è aiutare la donna ad andare a Houston, in Texas, dove si sottoporrà a un protocollo speciale che le darebbe una prospettiva di cura e una chance di vita. “Vogliamo che la nostra mamma – questo il messaggio dei quattro figli – torni a gioire e a godere della vita, riaccendendo la luce dei suoi occhi profondi e intensi come la sua anima”.