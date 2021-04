Coronavirus Sicilia, oggi +1123 positivi: oltre 200 a Catania

Coronavirus Sicilia: il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino quotidiano dei contagi, che monitora l'andamento dell'epidemia nel nostro Paese.

Coronavirus Sicilia: il Ministero della Salute ha pubblicato anche oggi l’aggiornamento quotidiano sull’andamento dell’epidemia nel nostro Paese e, più nello specifico, nella nostra Isola. Negli ultimi giorni, la situazione in Sicilia sembra essersi leggermente aggravata: diverse sono state infatti le ordinanze del Presidente Nello Musumeci per istituire nuove zone rosse.

Nel frattempo, l’Isola rimane in arancione. Si attende, tuttavia, il nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità che, questo fine settimana, deciderà se la Sicilia potrà cambiare colore oppure no.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

Stando ai dati comunicati dalla Regione Siciliana all’Istituto Superiore di Sanità, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 1123 per un totale di 196.642 positivi dall’inizio dell’epidemia. Per quanto riguarda il numero degli attuali positivi, si registra un incremento di 564 per un totale di 26.322 attuali positivi nell’Isola.

I decessi sono oggi 10 per un totale di 5.172 dall’inizio della pandemia. Per quel che riguarda i guariti, si registrano oggi 549 nuovi guariti per un totale di 165.148 guariti dall’inizio della pandemia.

Coronavirus Catania e altre province

Per quanto riguarda la provincia di Catania, il bollettino di oggi del Ministero della Salute evidenzia un aumento di +221 contagi per un totale di 50.097 positivi. Per quanto riguarda, invece, le altre province, questa la situazione attuale: