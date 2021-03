Concorso scuola news: arrivano i primi risultati del concorso straordinario scuola e, con essi, i primi malcontenti. Il sindacato Anief propone un ricorso.

Concorso scuola news: il concorso straordinario scuola si è concluso da poche settimane e già cominciano i ricorsi. Il concorso a cattedra era stato sospeso a causa della situazione epidemiologica, ma ad oggi tutti i docenti con tre annualità di servizio sono riusciti a completare le prove con successo. Rimane solo il problema delle prove suppletive per coloro i quali non hanno potuto svolgere la prova a causa del Coronavirus. Questi docenti potranno recuperare l’occasione persa, ma le date sono ancora incerte.

Concorso scuola news: arrivano i primi ricorsi

Le Regioni stanno cominciando a pubblicare, in questi giorni, i primi risultati delle prove che si sono svolte nei mesi scorsi e che riguardano i docenti che sono riusciti a svolgere la prova senza particolari intoppi. Con i risultati sono, tuttavia, arrivate le prime bocciature che hanno lasciato insoddisfatti molti dei docenti che, già con tre annualità di servizio alle spalle, si trovano ora con un nulla di fatto in mano.

Per questo motivo, il sindacato Anief si sta già muovendo per venire incontro a tutti coloro che non sono soddisfatti in merito all’esito della prova del concorso straordinario scuola. In particolare, come riportato da Orizzonte Scuola, il sindacato sottolinea come sia doveroso tutelare tutti i docenti che hanno già diversi anni di servizio alle spalle e che hanno già lavorato a lungo con gli alunni delle scuole. Anief propone dunque un ricorso che punterebbe all’accesso alla graduatoria, a prescindere dall’esito. Questo sarebbe, secondo il sindacato, il giusto riconoscimento per il lavoro degli insegnanti e la loro dedizione verso il mondo della scuola.

I docenti che vogliono partecipare al ricorso, che sarà presentato presso il Tar del Lazio, possono già aderire. L’obiettivo è l’accesso alle graduatorie del concorso a cattedra relativo alla scuola secondaria di I grado e alla scuola secondaria di II grado.