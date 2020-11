Nuovo Dpcm, concorso straordinario scuola sospeso dal 5 novembre

Sospeso il concorso straordinario scuola 2020, ma le prove già previste per la giornata del 4 novembre verranno regolarmente effettuate.

Il nuovo Dpcm introduce nuove misure per il contenimento del contagio che riguardano anche e soprattutto la scuola. Con il decreto è stato sospeso, tra gli altri, anche il concorso straordinario per i docenti che hanno più di tre annualità di servizio.

Tuttavia le prove previste per oggi, 4 novembre, si svolgeranno regolarmente, in quanto il decreto entrerà in vigore solo dalla giornata del 5 novembre. Il MIUR ha anche specificato che i candidati verranno appositamente avvisati. In generale tutte le prove pre-selettive e concorsuali sono sospese dal 5 novembre fino al 3 dicembre, arco temporale indicato dal decreto.