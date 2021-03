Coronavirus, in Sicilia scuole chiuse in 12 comuni: 2 nel Catanese

Musumeci firma la nuova ordinanza: fissata una settimana di chiusura per le scuole di 12 Comuni siciliani, nella speranza di limitare il diffondersi del virus laddove si superano i 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Non sono tempi felici per l’Italia: gran parte dello Stivale, infatti, sta vedendo aumentare in modo esponenziale i nuovi contagi giornalieri, trovandosi ad introdurre regole più dure per limitare il diffondersi del virus. I numeri sono risaliti: lo dimostrano i casi rilevati nella giornata di ieri, ben 22.865, così tanti da far pensare al lockdown per almeno mezza Italia.

Ma la Sicilia, per ora, resta in zona gialla: i numeri dei contagi restano stabili. Eppure, in alcuni Comuni, come spiegato in un avviso della Regione Siciliana, occorrerebbe correre ai ripari prima che la situazione diventi ingestibile: sono, di fatto, stati superati i 250 casi positivi su 100.000 abitanti. Ecco perché, con una nuova ordinanza, il Presidente della Regione ha deciso di chiudere le scuole in 12 comuni siciliani.

L’ordinanza, almeno per ora, fermerà le scuole per una sola settimana: da lunedì 8 al prossimo sabato, 13 marzo. Per sapere, poi, se l’ordine di chiusura verrà reiterato o meno, bisognerà aspettare i dati del prossimo report settimanale. Di seguito i comuni coinvolti nella nuova ordinanza: