Coronavirus, in Sicilia 18 nuove vittime: il bollettino di oggi

Nuovi ed attuali casi, ma anche ricoveri e vittime: di seguito tutti i dati sul Coronavirus in Sicilia.

Cosa emerge dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute? Secondo quanto appena indicato, nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati (a fronte di 20.864 tamponi processati) 478 nuovi positivi al Coronavirus. Gli attuali positivi ammontano, così, a 26.181 (dei quali 25.323 in isolamento domiciliare).

Le nuove vittime, invece, sono 18.

Ad oggi, le persone ricoverate in ospedale sono 858, numero identico a quello di ieri. Di queste, 132 sono in rianimazione (ieri erano 133) e 726 in area medica (soltanto uno in più rispetto a ieri). Infine, nel corso delle ultime 24 ore sono guariti 261 soggetti.

I dati per provincia:

Palermo: +183 nuovi casi;

Catania: +122;

Messina: +58;

Siracusa: +48;

Trapani: +15;

Ragusa: +26;

Caltanissetta: +17;

Agrigento: +2;

Enna: +7;

E in Italia?

I casi odierni sono 13.114, contro i 17.455 di ieri: tuttavia, rispetto alle scorse 24 ore, sono stati effettuati 87mila tamponi in meno, 170.633 in totale. Infine, le nuove vittime sono 246.