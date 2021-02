Sicilia, al via vaccini AstraZeneca per under55: le categorie coinvolte

Parte oggi la nuova fase della campagna di vaccinazione in Sicilia. Coinvolti i dipendenti di scuole e università, le forze di polizia e il personale dei servizi essenziali.

La nuova fase della campagna di vaccinazione in Sicilia prevede la somministrazione delle dosi di AstraZeneca. Si tratta del terzo vaccino autorizzato e, per ora, potrà essere somministrato esclusivamente ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 55 anni.

Le prime dosi verranno inoculate, a partire da oggi, a Palermo, Catania, Messina, Enna, Trapani, Ragusa e Siracusa. Poi, a partire da mercoledì 17 febbraio esso verrà distribuito anche nelle altre province dell’Isola.

Le categorie coinvolte

I soggetti che potranno ricevere le dosi di vaccino AstraZeneca sono gli insegnanti, il personale di polizia e forze armate e quello dei servizi essenziali. Oltre al personale sanitario e amministrativo del Sistema sanitario regionale, saranno coinvolti i medici della polizia che effettueranno le inoculazioni anche presso le proprie strutture.

Nel frattempo, continuano le prenotazioni per le vaccinazioni ai cittadini con più di 80 anni attraverso la piattaforma online o attraverso il call center dedicato.

Il Presidente della Regione Nello Musumeci ringrazia le prefetture dell’Isola e l’Ufficio scolastico regionale per il lavoro svolto in questi giorni in merito agli elenchi degli aventi diritto alla vaccinazione. “Si corre sempre contro il tempo, ma non possiamo fare a meno di chiedere a tutti i cittadini di aderire alla campagna vaccinale con lo stesso entusiasmo che ha coinvolto oltre il 90 per cento dei medici e infermieri.”

La situazione contagi in Sicilia

La situazione coronavirus in Sicilia sembra migliorare. La Regione è adesso nona in Italia per numero di nuovi contagi. Scendono i ricoveri e i contagi e la situazione, in base al bollettino di ieri, vede al primo posto Palermo con 144 casi, seguita da Catania (115) , Messina (101) , Trapani (19), Siracusa (34), Ragusa (10), Caltanissetta (19), Agrigento (34), Enna (3).