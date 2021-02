Sconti studenti universitari: le offerte di febbraio 2021

Sconti studenti universitari attivi per tutto il mese di febbraio. Ecco una lista di offerte vantaggiose per l'acquisto di PC, per l'affitto di una camera e tanto altro.

Il mese di febbraio è un momento più che favorevole per tutti gli studenti universitari che sono alla ricerca di risparmiare qualcosa e, per questo, a caccia di sconti. Sono attualmente disponibili, infatti, una serie di offerte o di vantaggi per tutti coloro che sono iscritti a un corso universitario. Si tratta di un aiuto più che ben accetto, se consideriamo che la pandemia non ha certamente aiutato le famiglie da un punto di vista economico. Spesso far fronte a tutte le spese che uno studente deve affrontare non è facile.

Per questo motivo, selezioniamo di seguito una serie di offerte o di sconti a disposizione degli studenti in diversi campi: dagli acquisti su Amazon agli sconti per l’affitto di una camera alla spesa di un PC.

Sconti di febbraio su Amazon

Amazon Prime Student è una delle chicche più vantaggiose riservate agli studenti universitari. Se siete dei patiti degli acquisti online, sicuramente Amazon è il vostro posto preferito e, se siete studenti universitari, avete il diritto a tutta una serie di vantaggi a cui non potrete rinunciare. Lo sapevate?

ISCRIVITI AD AMAZON PRIME STUDENT

Con Amazon Prime Studenti si ha diritto a un’abbonamento annuale, con tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime (che prevede la spedizione gratuita su molti prodotti e tanto altro) e tante offerte esclusive. Al momento dell’attivazione, si ha diritto a 90 giorni di abbonamento gratuito. Alla fine di questo periodo di “prova”, si attiverà un abbonamento annuale al costo di 18 euro (rispetto ai 36 euro dell’offerta normale). Oltre ad Amazon Prime Video e Amazon Music Unlimited, l’abbonamento include tantissimi ebook con Prime Reading, Twitch Prime e uno spazio di archiviazione illimitato con Amazon Photo.

Sconti affitti per studenti

Se siete degli studenti universitari fuori sede, ci sono alcuni vantaggi da annotare e da non lasciarsi scappare. Sapete, ad esempio, che è possibile optare per un contratto di locazione transitorio? Il vantaggio è che potete sottoscrivere un contratto d’affitto con una durata inferiore a quella minima prevista dai contratti classici.

Si può richiedere, inoltre, una detrazione del 19% sui canoni di locazione fino a un massimo di 2.633 euro. Per accedere a questa agevolazione, bisogna dimostrare di possedere diversi requisiti. Tra questi: l’iscrizione a un corso di laurea, essere domiciliati in un comune distante almeno 100km da quello di residenza e nella stessa città dell’università che si frequenta. A questo “sconto” possono accedere solo gli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea, mentre sono esclusi dottorandi, studenti di master e di specializzazione.

Sconti universitari PC

Tra gli sconti studenti universitari più allettanti, c’è sicuramente quello che riguarda l’acquisto di un PC. Diverse aziende o brand offrono degli sconti personalizzati e pensati a misura di universitari. Questo permette a tutti coloro che necessitano dell’acquisto di un nuovo computer di poter sostenere una spesa più contenuta rispetto a quella standard. Tra gli sconti più noti, citiamo quelli pensati da Apple con Apple Store settore Education, che offre prezzi vantaggiosi a studenti e docenti.

Un’offerta simile è pensata anche da MediaWorld, che applica il 10% di sconto nel caso di alcuni dispositivi (Surface Pro 7; Surface Laptop 3; Surface Book 3; Surface Go 2; Surface Pro X). L’offerta è disponibile fino al 31 marzo 2021.

CLICCA QUI E SCOPRI I MIGLIORI PC PER STUDENTI