Scuola, dal nuovo concorso all’Esame di Stato: le novità per il 2021

La recente approvazione della Legge di Bilancio ha permesso di stanziare, per il prossimo anno, 3,7 miliardi per il panorama scolastico, fiaccato, per tutto il corso del 2020, dall'emergenza Covid-19. Ecco le novità.

L’anno appena trascorso, fiaccato dall’emergenza epidemiologica, ha rallentato o compromesso il corretto espletamento dei concorsi scuola. Per il 2021, al fine di migliorare proprio questo panorama, la Legge di Bilancio, approvata con 156 voti a favore, 124 contrari e nessun astenuto, ha messo a disposizione per il settore scolastico oltre 3,7 miliardi.

Oltre alle interessanti novità per il concorso scuola, da adattare ad un contesto pregno di restrizioni come quello odierno, e per l’Esame di Stato, gli emendamenti approvati dalla Commissione di Bilancio sono diversi. Nella legge di bilancio è previsto anche un concorso per 25mila insegnanti di sostegno. Ecco tutte le novità.

Legge di Bilancio: dimensionamento scolastico

Grazie a un emendamento a prima firma Vittoria Casa, sono stati rivisti i parametri minimi per il dimensionamento scolastico al fine di non far perdere a centinaia di scuole la titolarità sulla sede del Dirigente scolastico e del DSGA evitando così che le reggenze d’ufficio, purtroppo fino ad ora sempre più usuali, aumentino a causa del decremento della natalità.

L’emendamento è volto a ridurre i parametri numerici previsti dall’attuale normativa relativa alle istituzioni scolastiche autonome. La soglia scenderà da un minimo di 600 a un minimo di 500 studenti nei casi ordinari, e da un minimo di 400 a un minimo di 300 nei casi riguardanti le piccole isole, i comuni montani e le aree caratterizzate da specificità linguistiche.

Finanziamenti alle scuole paritarie con alunni disabili

Uno degli emendamenti approvati riguarda le scuole paritarie: previsto l’incremento di 70 milioni di euro per il contributo da concedere alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Fondi aggiuntivi per il PCTO

L’emendamento, formulato su iniziativa di Zangrillo e Aprea, prevede che i fondi aggiuntivi per l’alternanza scuola-lavoro e i percorsi formativi di apprendistato salgano a 55 milioni per il 2021, contro i 50 milioni dello scorso anno. Lo stanziamento complessivo per il 2021 sarà quindi di 130 milioni, che scendono a 125 milioni nel 2022.

Tali risorse sono destinate ai percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all’alternanza tra scuola e lavoro.

Assunzioni Dsga da concorso

Approvato anche l’emendamento Villani, proposto dal M5S. Viene dunque abbattuta la soglia del 50% che impediva ad una parte del personale DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi) di accedere al ruolo nonostante avesse superato il concorso pubblico.

“Riconoscendo l’idoneità a chi prima non ne aveva diritto, nonostante fosse in possesso di tutte le competenze richieste, stiamo di fatto sbloccando nuove assunzioni, garantendo alla scuola personale qualificato strettamente necessario alla corretta gestione degli aspetti tecnici e organizzativi degli istituti“, commentano i deputati interessati.

Costruzione scuole innovative nel sud Italia

Fra gli emendamenti approvati già approvati per la legge di Bilancio, si segnala quello presentato dalla parlamentare Prestigiacomo riguardante la costruzione di scuole innovative nei piccoli comuni del sud: pronti 40 milioni per costruire scuole innovative nei piccoli comuni del Sud Italia.

Con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Sud Italia, l’INAIL destina, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, l’ulteriore somma di 40 milioni, per la costruzione di scuole innovative in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Stanziati 3 milioni per i corsi jazz dei Licei Musicali

Infine, è stato approvato l’emendamento a firma dell’On.Donno che prevede un fondo di 3 milioni per il 2021, per l’ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali con l’istituzione dei corsi jazz e nuovi linguaggi musicali.