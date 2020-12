26 dicembre supermercati aperti o no? La lista con gli orari

26 dicembre supermercati aperti o chiusi? Alcuni apriranno, altri no. Ecco la lista completa dei supermercati che apriranno il giorno di Santo Stefano.

Il 26 dicembre supermercati aperti o no? In tanti si stanno facendo questa domanda, dopo le ultime disposizioni del premier Conte. Ricordiamo che il 26 dicembre l’Italia sarà ancora in zona rossa e, per questo motivo, si potrà uscire solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Fa eccezione la deroga sulle visite, che permette a tutti di uscire a far visita ad amici e parenti solo una volta al giorno all’interno della propria regione e in numero massimo di due. Da questo calcolo, vengono esclusi i figli fino a 14 anni, i disabili e le persone non autosufficienti.

Ma torniamo alla domanda principale: i supermercati saranno aperti per Santo Stefano?

26 dicembre: la lista dei supermercati aperti

I supermercati potrebbero restare aperti giorno 26 dicembre perché, insieme a una lista di altri negozi, rientrano tra quelli che possono restare aperti. Vediamo nel dettaglio quali apriranno e quali no:

Esselunga ha disposto la chiusura dei suoi supermercati nei giorni 25, 26 dicembre e anche 1 gennaio in molte città, come Roma, Milano, Firenze. L’ultimo giorno utile per fare la spesa in questi supermercati prima di Natale è il 24 dicembre (dalle 7 alle 20), mentre il secondo giorno utile dopo Natale è il 27 dicembre (dalle 8 alle 20) e il 31 dicembre (dalle 7.30 alle 19.00).

ha disposto la chiusura dei suoi supermercati nei giorni 25, 26 dicembre e anche 1 gennaio in molte città, come Roma, Milano, Firenze. L’ultimo giorno utile per fare la spesa in questi supermercati prima di Natale è il 24 dicembre (dalle 7 alle 20), mentre il secondo giorno utile dopo Natale è il 27 dicembre (dalle 8 alle 20) e il 31 dicembre (dalle 7.30 alle 19.00). Anche i Conad potrebbero essere chiusi: per esempio, a Roma saranno chiusi sia il 25 che il 26 dicembre, e poi anche l’1 gennaio.

potrebbero essere chiusi: per esempio, a Roma saranno chiusi sia il 25 che il 26 dicembre, e poi anche l’1 gennaio. I punti vendita Pam resteranno invece aperti alcuni giorni: venerdì 25 dicembre (dalle 8 alle 21) e anche il 26 dicembre.

resteranno invece aperti alcuni giorni: venerdì 25 dicembre (dalle 8 alle 21) e anche il 26 dicembre. Carrefour ha comunicato che, durante i giorni festivi, alcuni potrebbero subire variazioni.

ha comunicato che, durante i giorni festivi, alcuni potrebbero subire variazioni. Lidl: i punti vendita saranno aperti il 24 e il 27 dicembre (dalle 8 alle 20), ma vi consigliamo di controllare sempre gli orari ufficiali riportati sul sito perché potrebbero subire variazioni.

Prima di recarvi in uno dei punti vendita, vi consigliamo di controllare le pagine dedicate oppure di chiamare per verificarne l’apertura.