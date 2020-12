Giuseppe Conte in diretta: quando inizia la conferenza

Il premier Giuseppe Conte tra poco in diretta per annunciare i nuovi provvedimenti del DPCM Natale. Ecco il messaggio comunicato dal Presidente del Consiglio.

Il premier Giuseppe Conte parlerà in diretta nazionale stasera, per illustrare le norme e i divieti contenuti nel nuovo DPCM Natale approvato nel pomeriggio. Stando a quanto si è appreso da fonti governative nell’arco del pomeriggio, in Italia sarà in vigore una zona rossa per i giorni festivi e prefestivi e la zona arancione per i giorni feriali compresi tra il 24 e il 6 gennaio.

In serata si terrà a Palazzo Chigi la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sulle nuove misure anti-Covid per le festività natalizie. L’orario della conferenza non è stato ancora comunicato, ma, visto il prolungarsi del Consiglio dei Ministri, è probabile che la diretta inizierà prima delle 21. Alle 18, infatti, è iniziato il Consiglio al termine del quale verrà apposta la firma sul nuovo DPCM Natale, ma pochi minuti fa il premier Conte ha postato un messaggio sui suoi social annunciando l’imminente inizio della diretta. Non è stato comunicato un orario preciso, ma la diretta dovrebbe iniziare tra pochi minuti.

Nel frattempo, sono già in circolazione diverse bozze sui provvedimenti presi per limitare i contagi durante le feste natalizie. Tra questi, l’ANSA riporta che “nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure” del dpcm del 3 dicembre sulle zone rosse, “nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure” sulle zone arancioni.

In particolare, per le zone rosse, nei giorni di validità del nuovo DPCM ci si potrà spostare verso le abitazioni private altrui una sola volta al giorno. Immutato l’orario del coprifuoco, ma ci si potrà spostare in massimo due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni. Si tratta della cosiddetta “deroga dei due commensali“, di cui si era già parlato nel pomeriggio.