Stasera in TV The Danish Girl, il celebre film con protagonista Eddie Redmayne nei panni di Lili Elbe in onda su Iris, ma anche tanti film e programmi approfondimento e intrattenimento.

The Danish Girl [Iris, 21:02]: Celebre film del 2016 ambientato a Copenhagen nei primi anni 20. Il pittore Einer Wegener viene convinto dalla moglie Gerda Wauda, anch’ella artista, a posare per lei in abiti femminili. Il dipinto raggiunge grande popolarità e Einar inizia a mantenere in modo permanente un’apparenza femminile, mutando il suo nome in Lili Elbe. Spinto da ideali femministi e supportato dalla moglie, Elbe si avvierà alla trasformazione in donna, divenendo uno dei primi transgender della storia.

Guarda stupisciti [Rai 2, 21:20]: Nino Frassica e Andrea Delogu riflettono, con veri studenti di discipline dello spettacolo, sui meccanismi della canzone umoristica napoletana.

Grande fratello VIP [Canale 5, 21:20]: Reality show condotto quest’anno da Alfonso Signorini. Alcuni vip sono chiusi dentro le mura della casa più spiata d’Italia dove si intrecciano relazioni spesso burrascose.

10.000 A.C. [20 Mediaset, 21:04]: Il cacciatore di mammuth D’Leh vive con la sua tribù nei pressi di una montagna. Un giorno, una banda di spietati guerrieri attacca il suo villaggio e rapisce Evolet, la ragazza di cui è perdutamente innamorato. Deciso a ritrovarla e a liberarla, D’Leh si mette a capo di un piccolo gruppo di cacciatori. Il viaggio si rivelerà particolarmente difficile, a causa di pericolosi animali preistorici: alla fine, D’Leh fa una scoperta incredibile.

Report – Cinque sfumature di nero [Rai 3, 21:20]: Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche che fa spesso discutere per i suoi scottanti servizi.

Tutankhamon e la tomba del tesoro segreto [Focus, 21:15]: Novanta anni dopo, per la prima volta, la maggior parte degli oggetti raccolti nella tomba del celebre faraone Tutankhamon, sarà finalmente riunita nel recinto del grande Museo di Giza. Alcuni di loro si dirigeranno verso gli Stati Uniti e Parigi, dove saranno esposti alla Citè des Sciences et de l’Industries nell’autunno del 2018, e poi a Londra, Berlino, Tokyo e Sidney.

Vite in fuga – Casiraghi [Rai 1, 21:25]: Una inaspettata verità mette Claudio Caruana sotto ricatto… L’avventura della famiglia subisce un a svolta tragica quando marito e moglie sono costretti, nonostante l’irreparabile frattura, a stare di nuovo uniti per collaborare nella disperata ricerca dei loro figli.

Ender’s Game [Rai 4, 21:20]: Film fantascientifico del 2013. In un futuro in cui la Terra ha visto due differenti invasioni da parte degli alieni Scorpioni, i bambini più geniali vengono portati all’interno di una speciale scuola di guerra per essere addestrati a combattere contro una terza e imminente invasione. Tra i piccoli vi è anche Ender Wiggin, particolarmente amato dal colonnello Graff, per le sue straordinarie doti strategiche e per questo isolato dai compagni. Avanzando rapidamente di livello, Ender si ritrova ad essere ammesso alla grande sala delle battaglie, dove in un ambiente a gravità zero è chiamato a combattere contro le orde costituite da altri compagni più esperti, trovando un acerrimo nemico in Bonzo e un valido alleato in Petra, prima di passare alla Scuola di Comando dell’insegnante Mazer Rackham con sei anni di anticipo rispetto al previsto e affrontare la sua prima e reale battaglia.