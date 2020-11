Coronavirus, 206 casi a Misterbianco e 174 a Paternò: i contagi nella provincia etnea

Coronavirus Sicilia: i dati sulla provincia etnea di oggi segnalano un incremento di positivi nella maggior parte dei paesi. Ecco la situazione attuale.

Coronavirus Sicilia: i casi nell’Isola continuano a salire e, quotidianamente, i sindaci delle varie città forniscono aggiornamenti puntuali sulla situazione epidemiologica. Nel Catanese, la zona più colpita dopo quella di Palermo, i dati cominciano a preoccupare. Secondo, gli ultimi aggiornamenti, infatti, molti paesi etnei hanno oltrepassato o sono vicini a quota 200 positivi.

In attesa del bollettino generale, pubblicato dal Ministero della Salute e che riguarda l’incremento dei contagi oggi in tutta la Regione, vediamo la situazione di alcuni comuni.

Paternò

Il comune di Paternò, per la giornata di oggi, comunica che i casi accertati di Covid-19 risultano allo stato attuale 174 di cui 18 ospedalizzati. 6 sono i guariti e 2 i deceduti. 455 sono in isolamento domiciliare.

Acireale

Anche una nota del comune di Acireale avvisa: “Sono 122 sul territorio di Acireale i soggetti positivi al coronavirus: 167 negli ultimi tre mesi, segnatamente dal 6 agosto scorso. Complessivamente, sono 297 coloro che si trovano oggi in isolamento fiduciario, 6 i ricoverati in ospedale ed uno in altra struttura. Rispetto all’ultimo rilevamento, risalente al 31 ottobre scorso, si registra un’impennata significativa sul fronte dei nuovi positivi, posto che si è passati da 10 a 42”.

Adrano

Secondo l’aggiornamento di oggi, anche i positivi del comune di Adrano positivi al Covid crescono e sono, al momento, 78. Otto le persone ricoverate in ospedale. Quelli in isolamento sono 191.

Misterbianco

Come sempre, sul proprio sito web, il Comune di Misterbianco comunica i dati odierni: “Dalle notizie fornite in data odierna dal Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Catania in ordine all’andamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi sono complessivamente 206, di cui 19 ricoverati in ospedale e 187 a domicilio”.

Bronte

Il sindaco Pino Firrarello, su Facebook, ha dichiarato: “Sono 93 i Brontesi positivi al coronavirus, mentre 271 concittadini sono in isolamento. Dei positivi, soltanto 2 in Ospedale, nessuno presenta gravi complicazioni”.