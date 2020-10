Covid, Musumeci: “Non escludo in Sicilia stessa sorte di Francia e Germania”

Il presidente Nello Musumeci continua a fare chiarezza sul Coronavirus in Sicilia: il governatore non esclude misure come quelle di Francia e Germania.

Tuttavia, Musumeci ritiene che in questo momento, l’epidemia in Sicilia non è grave come in alcune regioni del Nord Italia: “In questo momento siamo in una condizione di emergenza ma non di grave emergenza come alcune Regioni del Nord. Forse ci arriveremo perché il contagio è dilagante e noi ci stiamo preparando al peggio sia con i posti letto per gli ospedalizzati, sia con le terapie intensive e sub intensive”.