Coronavirus, Italia verso lo scenario 4: secondo l’ISS è il più grave

Coronavirus: stando agli ultimi dati, l'Italia potrebbe essere alle porte dello scenario 4. Secondo l'ISS, sarebbe il più grave: ecco la situazione.

Gli ultimi dati sul Coronavirus in Italia, ci indicano un quadro certamente poco rassicurante. L’ultimo bollettino segnala un aumento di ricoveri nelle terapie intensive e 299.191 mila attuali positivi. La situazione rimane comunque migliore rispetto ad altri Paesi come la Francia, la Germania o la Spagna, che hanno dovuto optare per un secondo lockdown.

Tuttavia i nostri numeri non sono rassicuranti e se, anche l’Italia, come gli altri Paesi, sarà costretta a un nuovo lockdown nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Ansa, i numeri sui contagi da Covid-19 in costante crescita, oggi quasi 27mila, ed il valore dell’indice di trasmissibilità Rt proiettano presumibilmente l’Italia verso lo scenario 4, l’ultimo ed il più grave previsto nel documento ‘Prevenzione e risposta a COVID-19’ redatto dall’Iss.

È infatti molto probabile, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, che il valore di Rt abbia superato l’1,5 registrato la scorsa settimana e riferito al periodo 12-18 ottobre. Ciò per effetto del forte aumento dei casi. Proprio Rt sopra 1,5 è uno degli elementi che delinea lo scenario più grave dell’epidemia.