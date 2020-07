Covid-19, nuovo caso accertato a Sant’Agata Li Battiati: familiari in quarantena

Un nuovo caso accertato nel comune di Sant'Agata Li Battiati, il sindaco: "Vi chiediamo, ancora, di non abbassare la guardia e fare la vostra parte".

Un nuovo caso di un cittadino positivo al Covid-19 è stato registrato nel territorio della provincia di Catania. Ad annunciarlo, in serata, è stato lo stesso sindaco del comune etneo di Sant’Agata Li Battiati, Marco Rubino, che ha sapientemente informato la popolazione della notizia.

“Sento il dovere di informarvi di un nuovo caso di Covid 19 riguardante un cittadino e dipendente del comune di Sant’Agata Li Battiati. Il caso, tuttavia, si è manifestato ed è stato accertato al di fuori del territorio comunale, presso un altro comune ed un’altra provincia. Vi prego di non chiedermi in alcun modo nome e cognome nel rispetto della privacy“, le prime parole del sindaco nel suo post su Facebook.

Il cittadino, come comunicato, è un dipendente del Comune alle pendici dell’Etna, già preso in cura e con la famiglia in quarantena: ” Vi rassicuro però sul fatto – ha continuato Marco Rubino – che il nostro concittadino è già stato preso in cura dalle Autorità competenti con tutte le cautele del caso prontamente adottate onde evitare ogni possibilità di diffusione del contagio. Vi rassicuro, inoltre, che anche i familiari con cui è avvenuto il contatto negli ultimi giorni sono in quarantena e stanno bene“.

In queste ultime settimane a tenere banco sono stati i nuovi focolai in tutto il territorio nazionale, Sicilia compresa con i casi di Gravina di Catania, Misterbianco e Modica: “Vi chiediamo, ancora, di non abbassare la guardia, e di fare anche Voi, come sempre, la vostra parte: seguendo con assoluto rigore le regole, indossando la mascherina come previsto dalle ordinanze regionali, lavando le mani e sanificando gli ambienti domestici” ha chiosato infine il sindaco.