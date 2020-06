Meteo Catania, arriva il caldo intenso: picchi di 35 gradi

Meteo Catania: l'estate è qui e si fa sentire. Picchi di calore ed afa caratterizzano già questi giorni: cosa ci si può aspettare per il weekend?

Meteo Catania: più passano i giorni, più le temperature si alzano. Per la provincia etnea, dallo scattare della stagione estiva, le giornate si stanno facendo sempre più roventi. Afa e aria quasi ferma caratterizzano le ore più calde degli ultimi giorni, lasciando presagire un’estate caldissima.

Con l’arrivo del weekend, arriva il momento per organizzarsi: il rimedio al caldo intenso, tipicamente catanese, è una giornata in spiaggia, vicino al mare. Che temperature possono aspettarsi i catanesi? Saranno giornate tipicamente “da mare”? Che tempo farà, dunque, tra sabato e domenica?

Meteo Catania: alti picchi di calore

Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio è prevista una lunga e intensa ondata di calore. A portarla sarà un anticiclone, proveniente dall’Europa sud-occidentale. Ci si aspetta, al suo arrivo, un brusco innalzamento delle temperature in tutta Italia. Una situazione particolarmente di contrasto, se comparata alle previsioni meteo dei giorni scorsi, caratterizzate da sporadici acquazzoni e temperature più fresche di sera.

Per quanto riguarda la Sicilia, già dall’inizio di questa settimana è stato possibile notare come le temperature siano andate, seppur passo per passo, salendo, alzando l’asticella del termometro. Chi ha potuto, ha fatto in modo di recarsi in spiaggia, a godersi il bel sole in cerca di una forte abbronzatura, o anche solo di quel clima di fresco/caldo che si crea in prossimità del mare.

Chi, invece, sta facendo i propri piani per il weekend, non avrà di che preoccuparsi. Infatti, per quanto riguarda il territorio catanese sono previste altissime temperature. Si parta dal sabato, 27 giugno: ci si sveglierà con una temperatura minima di 24°, che si innalzerà, tra le 11 e le 17, fino ai 34°.

Valori simili anche per la domenica, 28 giugno. Infatti, partendo da una minima di 27°, si raggiungerà il picco dei 35° verso le due del pomeriggio; le temperature si manterranno alte almeno fino a sera, permettendo a chi lavora di “ricaricare” le batterie al meglio possibile. Dunque, crema solare e ombrelloni alla mano: si apre il primo di molti caldissimi weekend, caratteristici di un’estate che senza dubbio si rivelerà unica.