Estate 2020: sondaggio rivela che la Sicilia è la meta più ricercata

Gli italiani cercano nuove mete per le vacanze estive. Tra le destinazioni più ricercate, ci sono Sicilia, Sardegna e Puglia.

L’estate 2020 sarà tutta italiana e ricorderà quella degli anni sessanta. È quanto emerge dai dati pubblicati da Airbnb, la piattaforma globale di viaggi, che ha analizzato le mete più ricercate dagli italiani. Le ricerche delle mete per le vacanze estive sono aumentate di molto rispetto ai mesi precedenti e questo è un ottimo segnale di ripresa, secondo quanto riportato dal Country manager Italia Airbnb, Giacomo Trovato.

L’82% degli italiani trascorrerà le vacanze in Italia, rispetto al 55% dell’anno scorso. La meta più cercata è la Sicilia, a seguire Sardegna, Puglia, Trentino Alto-Adige e Costa Etrusca (in Toscana e Lazio). Non si partirà più per un rapido weekend (calo del 70%), ma il 66% delle ricerche riguarda soggiorni di durata superiore a una settimana. Gli italiani in vacanza preferiscono soggiornare per un periodo prolungato, piuttosto che per due o tre giorni.

Cambiano anche le destinazioni dei viaggi: gli alloggi diventano le vere destinazioni. Si ricercano soprattutto case indipendenti, preferibilmente con piscina o con giardino per far giocare i bambini mentre si lavora in modalità smart working.