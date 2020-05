Musei e parchi archeologici: le regole del Ministero per visitarli

Obbligo di mascherina e guanti, distanziamento sociale e controllo della temperatura: tutti i luoghi statali di cultura potranno essere visitati solo rispettando le linee guida.

Musei, biblioteche e parchi archeologici riaprono dopo il periodo di chiusura e lo fanno in ordine sparso in tutta Italia. La Direzione Generale Musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha pubblicato la dichiarazione per la riapertura dei luoghi della cultura statali, elencando tutte le regole da seguire per visitare i musei e i luoghi culturali. Le linee guida si applicano a tutti i luoghi della cultura statali, mentre quelli privati potrebbero elaborare regole diverse rispetto a quelle indicate dal Ministero.

Le misure da rispettare all’esterno e all’interno

Obblighi informativi Da parte del datore di lavoro nei confronti del personale e di chiunque acceda negli Istituti e luoghi della cultura e nei luoghi di lavoro in ordine in ordine alle misure anti-contagio adottate e circa il rischio epidemiologico in corso, nonché sui comportamenti da tenere in funzione della specificità del sito e della modalità di fruizione che si è deciso di intraprendere. A tal fine, si potrà procedere anche all’affissione di poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure;

Per i lavoratori Obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale monouso (mascherine, guanti in lattice), e in caso di sensibile affluenza del pubblico è obbligatoria anche la visiera protettiva in plastica trasparente (quest’ultima obbligatoria anche per le squadre di soccorso). Il personale del MiBACT deve utilizzare soltanto mascherine con marchio CE.

Misure e procedure da rispettare all’esterno

Presenza obbligatoria di apparati informativi esterni (pannelli o avvisi) contenenti modalità e orari di visita (o di ricevimento del pubblico e delle ditte esterne), inclusa la segnalazione degli obblighi a carico del pubblico;

Presenza obbligatoria di dispenser di sapone antisettico e segnaletica sulla loro collocazione;

Verifica da parte del personale sul pubblico per accertarsi che sia munito di mascherina e guanti: il personale dovrà fornire i d.p.i. qualora i visitatori/utenti risultino sprovvisti;

Progressivo allestimento di termoscanner nei luoghi della cultura ad alta concentrazione di visitatori (cioè con affluenza di più di centomila visitatori l’anno);

Progressivo allestimento di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea nei luoghi della cultura che vedono la presenza di visitatori fino a centomila visitatori l’anno e negli altri luoghi di lavoro.

Misure da rispettare all’interno