“In Sicilia discoteche aperte e università chiuse”: è polemica sui social

Tra le riaperture delle attività commerciali, è prevista anche quella delle discoteche. L'ordinanza del governatore Musumeci ha attirato le polemiche sui social.

Scoppiano le polemiche sui social: Musumeci – con l’ordinanza per la riapertura di molte attività commerciali – ha dato il via libera alle discoteche, per una riapertura prevista per l’8 giugno. Tutti i commenti sulla situazione si sono scagliati contro il presidente della Regione.

Tra i molti, ci sono gli studenti che da una parte vedono il riaprire graduale di tutte le attività sociali e che dall’altra continuano a sostenere lezioni ed esami con la didattica a distanza. “In Sicilia la coerenza prima di tutto: riaprono le discoteche, mentre gli atenei universitari rimangono chiusi per le lauree per questioni di sicurezza“, scrive Martina su Facebook, commentando la notizia della riapertura. “Evidentemente questo virus si diffonde solo nelle aule universitarie“, risponde Simone.

“Trovo assurdo riaprire cosi presto le discoteche dove si creeranno tantissimi assembramenti, ma dico io ma a Musumeci gli sembra che il virus è sparito?” commenta Giancarlo. In effetti, fanno da eco tutti quelli che considerano la decisione del governatore una follia. Non mancano nemmeno i commenti che mettono in discussione due misure non apprezzate dai siciliani, mirati a trovare dei controsensi: da un lato la riapertura delle discoteche e dall’altra l’obbligo delle mascherine all’aperto. Sul principio del distanziamento sociale e per la sicurezza sanitaria, in molti hanno accusato alla Regione di essere incoerente. Tra i commenti più ironici c’è quello di Eliana: “Occhio a tenere la distanza di sicurezza quando parte Despacito“.

Non manca chi si dichiara a favore delle riaperture delle attività, comprese le discoteche. Infatti c’è chi promuove una graduale ripresa delle attività, vedendo nell’8 giugno una data plausibile per una corretta riapertura. Ma i commenti a sfavore dell’ordinanza di Musumeci sono nettamente superiori e accusano l’operato della Regione.