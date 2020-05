“Bonus Mobilità”: fino a 500 euro per acquistare bici e monopattini

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione un bonus acquisto fino a 500 euro, per biciclette e monopattini. Tutti lo potranno ottenere forse già entro fine maggio.

L’inizio della fase 2 comporta un aumento degli spostamenti urbani ed interurbani per recarsi sul luogo di lavoro. Tuttavia, poiché è proprio tramite l’utilizzo di mezzi pubblici che è possibile creare nuove occasioni di contagio, il Governo ha consigliato ai cittadini di usare il più possibile i mezzi privati. Dunque, per agevolare la mobilità privata, oltre che green, è stato ideato un buono per l’acquisto di biciclette e monopattini.

“Per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50.000 abitanti – ha annunciato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Michieli – fino ad un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini”.

Il bonus, che è ancora in fase di elaborazione, sarà “erga omnes”, ovvero chiunque farà richiesta ne potrà usufruire, senza limiti di reddito. La proposta della Ministra De Michieli, in collaborazione con il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, era già presente come “Bonus Mobilità” nel Decreto Clima dell’anno scorso. Tuttavia, il progetto era stato momentaneamente interrotto a causa dell’emergenza sanitaria e, in virtù di questa, viene adesso ripristinato. Secondo le fonti ministeriali, gli incontri tecnici tra i quattro ministeri coinvolti: Ambiente, Finanze, Sviluppo Economico e Trasporti sono praticamente conclusi e si potrebbe arrivare ad uno sblocco della procedura già alla fine del mese di maggio.