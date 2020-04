Vigili del fuoco, raccolta fondi per famiglie in difficoltà: “Ricordando Giuseppe Coco”

L'iniziativa solidale dei Vigili del Fuoco ha consentito di raccogliere una somma convertita in buoni pasto e devoluta a famiglie in difficoltà economica nella provincia di Catania.

Iniziativa di solidarietà da parte dei Vigili del Fuoco della provincia etnea, che si sono adoperati per attivare una raccolta fondi convertita in buoni pasto per le famiglie bisognose. Un’idea nata per ricordare Giuseppe Coco, scomparso pochi giorni fa proprio a causa del Covid-19.

I vigili del fuoco, sede centrale, aeroporto, distaccamento Sud, Acireale e Porto, i sommozzatori, hanno raccolto la somma di 1100€, poi tramutati in buoni spesa devoluti a più famiglie in difficoltà economica. La raccolta è stata svolta e devoluta nelle proprie zone, anche nel territorio di Paternò e Caltagirone. Il gesto parte da un gruppo di vigili del fuoco, Barbagallo, Piccione, Platania, Tomarchio, Mangano e tanti altri, che hanno pensato, in questo periodo critico, derivato dal COVID-19, che ha portato a delle criticità non indifferenti tante famiglie.

“Come vigili del fuoco, sicuramente continueremo nell’opera di beneficenza – hanno dichiarato a proposito dell’iniziativa -, anche in onore di tutti i colleghi che hanno perso la vita, dove, la popolazione, ha avuto tantissimi gesti d’affetto, per noi, soprattutto in momenti tristi. La popolazione è la nostra forza! Noi vigili del fuoco, siamo al vostro fianco, sempre e comunque”.