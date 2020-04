Coronavirus nel mondo: quasi 4 mila nuovi morti negli USA, aumentano casi in Germania

Se fino a pochi giorni fa l'Italia era in cima alla classifica di casi e decessi di coronavirus, con il numero maggiore di contagiati e deceduti nel mondo, adesso a tremare sono alcuni Paesi europei e gli Stati Uniti d'America.

Prosegue velocemente in tutto il mondo la diffusione del SARS-CoV-2, coronavirus responsabile della sindrome COVID-19. Al 18 aprile 2020, i casi confermati in tutti i 210 Paesi colpiti sono 2.243.512, a fronte di 154 mila morti e più di mezzo milione di guariti. Fortunatamente, soltanto il 4% dei contagiati versa in gravi condizioni.

Germania

Nelle ultime ore la Germania ha registrato 3.609 casi di coronavirus, per un totale di 137.439 casi confermati. A riferirlo è il Robert Koch Insitut, istituto che gestisce l’andamento del contagio nel Paese teutonico. Le vittime totali sono 4.110, 242 sono registrate nelle ultime 24 ore.

Stati Uniti d’America

Come riportato dagli stessi portavoce del presidente USA Donald Trump, la Casa Bianca prevede un ribasso sulle previsioni delle vittime. Mentre il numero attuale è di 36 mila decessi, 4 mila sono stati registrati nell’ultimo giorno. Se, in un primo momento, il numero di morti previsto era tra 100 mila e 240 mila persone, adesso se ne attendono non più di 65 mila. Il Presidente Donald Trump ha comunicato che i tamponi effettuati sono almeno 3,78 milioni.

America Latina

Si aggrava la situazione in Brasile, dove il Presidente Jair Bolsonaro parlava di una “debole influenza” fino a poco tempo fa. I casi confermarti sono 32.682 casi confermati, un terzo 90.059 casi dell’America Latina, con 2.141 vittime. Segue il Perù, che conta 13.489 casi e 300 vittime, e il Cile, 9.252 contagi e 116 deceduti. L’Ecuador, con 8.450 casi confermati e 421 morti, è il Paese della regione più colpito dalla pandemia in rapporto alla popolazione.

Cina

In Cina sono 27 gli ultimi nuovi casi, tra cui 17 provenienti dall’estero, registrati nelle province di Heilongjiang, Guangdong e Sichuan. Nessun morto nelle ultime 24 ore nel Paese e nessun nuovo caso nello Hubei, provincia epicentro della pandemia.