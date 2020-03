Offerte lavoro Catania: le posizioni aperte in città e provincia

Sul web si possono trovare diverse nuove allettanti opportunità di lavoro, basta cercarle: di seguito le migliori, con relativi requisiti richiesti.

Per quelli che credono che per trovare impiego sia necessario per forza lasciare la propria città o il proprio paese, ecco una selezione di offerte lavoro Catania e provincia attive. Gli annunci di lavoro riportate qui di seguito comprendono posizioni in numerosi e diversi ambiti lavorativi.

Offerte lavoro Catania: Gastronomo Eurospin

L’azienda Eurospin ricerca per il proprio supermercato situato a Palagonia (CT), addetti al banco gastronomia da assumere a tempo pieno.

Si richiede una comprovata esperienza nel settore. Chiunque fosse assunto, si occuperebbe del servizio alla clientela, (attraverso la preparazione e il taglio degli alimenti) delvorol’ allestimento dei banchi freschi e del corretto utilizzo delle attrezzature.

I requisiti richiesti per quest’offerta di lavoro:

la residenza in zone limitrofe;

l’essere automuniti;

la predisposizione ai rapporti interpersonali;

l’autonomia lavorativa;

la disponibilità a lavorare in giorni festivi;

il possesso dell’attestato HACCP.

Offerte lavoro Catania: direttore laboratorio analisi

In.HR Agenzia per il Lavoro SpA ha reso pubblica un’interessante offerta di lavoro: si ricerca un direttore per un importante laboratorio di analisi cliniche con sede a Catania.

Si tratta di un lavoro a tempo pieno per cui è richiesta una comprovata esperienza professionale nel settore dell’ematologia.

I requisiti richiesti sono:

la Laurea magistrale o specialistica in Biologia o in Chimica;

predisposizione al lavoro in team;

buone capacità organizzative;

Offerte lavoro Catania: caporeparto Nike

La multinazionale statunitense Nike conta numerosi punti vendita anche in Italia. Oggi ricerca un caporeparto per una sede di Catania.

Si tratta di un’offerta volta ad ottenere un contratto a tempo pieno: è richiesta un’esperienza di gestione di almeno 1 anno, oltre che la propria disponibilità a lavorare nei fine settimana e durante le festività (secondo necessità).

Oltre a queste offerte di lavoro a Catania e provincia, infine, non mancano gli annunci lavorativi attivi in Sicilia. Anche in questo caso, numerose le posizioni aperte nei più svariati settori. Di seguito una selezione.