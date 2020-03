UNICT – Corsi singoli: aperte iscrizioni per il secondo semestre

Università di Catania: aperte le iscrizioni ai corsi di singoli. Di seguito le informazioni e la procedura.

Unict ha aperto, fino al prossimo 20 marzo 2020, le iscrizioni ai corsi singoli per gli insegnamenti le cui lezioni si svolgono nel secondo semestre. Altra novità importante, è la proroga del contributo: originariamente previsto per il 31 marzo, è stato spostato al 15 aprile 2020.

Iscriversi ai corsi singoli è un’opportunità: si possono seguire degli insegnamenti universitari, sostenerne gli esami e ottenerne l’attestazione senza l’iscrizione ad un corso di laurea. Inoltre, se ne avrà riconoscimento in termine di crediti in caso si decida di immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell’Università di Catania.

Si può scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati all’interno dell’Ateneo, fatta eccezione per quelli erogati nei corsi a numero programmato nazionale, ovvero: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Architettura, Ingegneria edile-architettura, Professioni sanitarie. Si possono scegliere corsi fino a totalizzare un massimo di 40 crediti, senza superare i 5 insegnamenti per anno.

Per iscriversi ai corsi singoli, bisogna fare domanda online: collegandosi dal Portale Studenti, si selezionerà successivamente il menù “corsi singoli”; si potranno poi scegliere gli insegnamenti ai quali si desidera partecipare. Dopodiché, verrà inviata una mail comunicante il contributo da versare, in base al numero di crediti che sono stati scelti.

Proprio riguardo ai costi, si va da un minimo di 5 euro ad un massimo di 30 euro per credito. Chi desidera ridurre il contributo tramite ISEE, dovrà indicarne il valore per le prestazioni per il diritto universitario durante l’iscrizione online. Se si è cittadini comunitari o extra comunitari non residenti in Italia, il contributo equivale a 10 euro a credito. Gli iscritti con invalidità pari o superiore al 66% sono esentati da ogni pagamento.

Una volta iscritti ai corsi singoli, si potrà usufruire della didattica a distanza, accedendo tramite Microsoft Teams (la casella mail per gli iscritti ai corsi singoli corrisponde al proprio codice fiscale, seguito da @studium.unict.it) e immettendo le credenziali personali utilizzate per l’accesso al proprio Portale Studenti.