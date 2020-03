UNICT – Arriva consulenza psicologica su Skype: attivato servizio online

L'Ateneo di Catania continua per la strada della didattica da remoto anche per i corsi singoli. Attiva anche consulenza psicologica via Skype.

Nonostante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la conseguente sospensione dell’attività didattica frontale (sostituita da quella a distanza), l’Università di Catania prosegue con le sue attività rivolte prioritariamente ai suoi studenti. Tra le novità delle attività online troviamo la consulenza psicologica via Skype e lezioni da remoto anche per gli iscritti ai corsi singoli.

Attività da remoto: il counseling psicologico via Skype

Tra i servizi attivi c’è il counseling psicologico per gli studenti, promosso dal Centro Orientamento, Formazione & Placement (Cof&P) dell’Ateneo. Proprio per l’emergenza Coronavirus, infatti, il centro ha deciso di sospendere i colloqui in sede sostituendoli con la modalità telematica, tramite la nota piattaforma di messaggistica Skype.

Il servizio aiuta gli studenti ad affrontare e superare difficoltà personali, relazionali e di studio quali ansia, stress da esami, attacchi di panico o modalità di comunicazione inadeguate, che rendono problematica la loro esperienza universitaria. L’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità di problem-solving aiuta quindi gli studenti a ritrovare la partecipazione attiva alla vita universitaria.

Chi intende usufruire di questo servizio dovrà prenotare il colloquio inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica counseling.psicologico@unict.it, indicando nome, cognome, corso di laurea e recapito telefonico. Il colloquio dovrà comunque avvenire in un luogo che possa garantire privacy e assenza di terze persone. Prima del colloquio sarà necessario inviare i moduli del consenso informato e la relativa informativa (che verranno spediti dai funzionari del Cof&P via e-mail) compilati, sottoscritti e firmati, allegando ad essi anche una copia di un valido documento di riconoscimento.

Didattica a distanza anche per gli iscritti ai Corsi singoli

Nell’ambito delle iniziative di didattica a distanza implementate dall’Ateneo, sono inoltre aperte fino a venerdì 20 marzo le iscrizioni ai corsi singoli per gli insegnamenti le cui lezioni si svolgono nel secondo semestre.

Anche gli studenti iscritti ai corsi singoli possono usufruire della didattica a distanza. Basta accedere alla piattaforma Microsoft Teams effettuando il login attraverso l’indirizzo email Studium (per gli iscritti ai corsi singoli, la casella e-mail che viene attivata automaticamente corrisponde al codice fiscale seguito da @studium.unict.it) e le credenziali personali valide per l’accesso al Portale Studenti smart_edu.