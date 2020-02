Cosa fare a Catania: ecco gli eventi da non perdere del weekend

Anche per l'ultimo weekend del mese non mancheranno gli eventi a Catania e provincia. Per gli indecisi, ecco quali sono le opportunità che la città offre per passare il fine settimana al meglio.

Febbraio è già terminato e questo weekend si entra nel mese di marzo, preannuncio della primavera. Il mese più breve dell’anno è volato in un clima primaverile, con pochissime piogge e tanto sole, e si entra nel nuovo mese proprio in questo fine settimane. Arriva quindi il primo weekend di eventi, con diverse occasioni per poter passare il proprio tempo libero in città e in provincia.

Lungomare Fest

Si attendono conferme sul programma del Lungomare Liberato a Catania. L’evento, previsto per domenica 1° marzo, dovrebbe aver luogo dalle ore 10:00 alle 18:00. L’Amministrazione Comunale organizza la manifestazione Lungomare Fest, per potenziare le attività sportive, culturali, artigianali e turistiche.

Domenica al museo

Domenica visitare un museo, gratuito per l’occasione, potrebbe essere una buona idea per poter passare del tempo e godere dei patrimoni culturali intorno alla città e in centro. A Catania e provincia si segnalano il Teatro Romano di Via Vittorio Emanuele 262, l’Anfiteatro Romano di piazza Stesicoro, il Museo Saro Franco di Adrano e il Museo di Caltagirone.

Etna: passeggiate ed escursioni

Il bel tempo di questi giorni consentirà una bella passeggiata, oppure una sempre interessante escursione, sulle pendici del nostro vulcano. Le aree attrezzate di Etna Nord ed Etna Sud sono a vostra disposizione.

Al cinema

Come film consigliati, elenchiamo Bad boys for life con Martin Lawrence e Will Smith, Il richiamo della foresta con Harrison Ford e Omar Sy, La mia banda suona il pop con Christian De Sica e Diego Abatantuono e Odio l’estate, con Aldo, Giovanni e Giacomo.