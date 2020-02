Coronavirus, cresce la paura a Catania: supermercati presi d’assalto [FOTO]

Gli scaffali dei supermercati cominciano a essere sempre più vuoti a causa della psicosi Coronavirus.

La paura per l’eventuale espansione del virus – che ricordiamo non ha avuto ancora nessun caso di contagio in Sicilia – sta spingendo anche i catanesi ad affollare i supemercati e gli ipermercati per fare provviste di beni di prima necessità. Su tutti: acqua, olio, latte, farina e pasta.

Lunghe file alle casse, dove si vedono carrelli pieni di ogni cosa e nei quali si trovano facilmente scatoloni interi di carta igienica e zucchero. Le foto si riferiscono all’ipermercato Super Conveniente di via Felice Fontana.

