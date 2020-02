Dentro la cameretta di Sant’Agata: tra devozione e sacralità [VIDEO]

Il video racconta tramite immagini e parole uno dei luoghi più inaccessibili per la maggior parte dei fedeli: la cameretta di Sant'Agata. Qui la Patrona di Catania riposa quasi tutto l'anno, a eccezione, naturalmente, dei giorni di festa.

La festa di Sant’Agata si è appena conclusa, ma i suoi devoti attendono con impazienza di poterla riabbracciare il giorno dell’ottava, che cadrà tra pochissimi giorni. Nell’attesa di quest’evento, i fedeli possono approfittarne per conoscere qualche dettaglio in più sulla Patrona di Catania. Per esempio, attraverso queste riprese della cameretta di Sant’Agata, dove le reliquie vengono custodite il resto dell’anno.

Il video, realizzato a cura di TV2000, penetra dentro il cuore della Cattedrale, raccontando, tramite anche le storie di devozione dei fedeli, un luogo inaccessibile ai più.