“Novecento – Da Pirandello a Guccione”: Sgarbi presenta mostra in Sicilia

Nuova mostra da visitare in Sicilia: “Novecento - Da Pirandello a Guccione - Artisti di Sicilia”, presentata ufficialmente da Vittorio Sgarbi.

Sta per essere aperta al pubblico una nuova mostra in Sicilia. Si tratta di “Novecento – Da Pirandello a Guccione – Artisti di Sicilia”, in esposizione a Noto dal 4 febbraio al 30 ottobre 2020.

Sarà il famoso critico d’arte Vittorio Sgarbi a presentare la mostra lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 11.00 a Noto (Palazzo Ducezio – Sala degli specchi). Parteciperanno il Sindaco di Noto Corrado Bonfanti ed i produttori della mostra.

La mostra raccoglie oltre 200 le opere ed i capolavori del novecento siciliano, che raccontano l’importante ricerca artistica che ha influenzato la cultura dell’intero novecento fino ai giorni nostri. Presente anche la “Vucciria” di Renato Guttuso che lascia Montecitorio per approdare a Noto.