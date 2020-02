Lavoro Catania, le principali offerte attive in città

Ecco le principali offerte di lavoro attive a Catania. Opportunità di carriera e impiego per laureati e diplomati: tutte le info disponibili.

Torna la consueta rubrica su Lavoro Catania. La ricerca di un impiego è un problema che riguarda tutto il Sud Italia e affligge in particolare la Sicilia. Sull’Isola, infatti, la disoccupazione è una vera e propria piaga, a cui nemmeno il Reddito di Cittadinanza ha posto rimedio. Ecco, quindi, le migliori offerte di lavoro che si trovano sul web.

Lavoro Catania: Assistente di rete commerciale

La compagnia Adecco, specializzata nel settore della distribuzione del carburante, ricerca assistenti di rete operanti a Catania e in tutta la regione. L’azienda ricerca candidati con laurea magistrale in Economia e/o Ingegneria con un inglese di livello B2. Inoltre, la ricerca riguarda in particolare candidati con disabilità. Riguardo al contratto, previsto un rapporto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi. Gli interessati possono inviare la loro candidatura su Linkedin tramite il modello di candidatura semplice.

Lavoro Catania: operatori magazzino

La ditta FLA di Catania ricerca operatori di magazzino nel settore medicale di età non inferiore ai 18 anni. I candidati si occuperanno della ricezione della merce in entrata nel magazzino e dello smistamento della merce da stoccare. Inoltre, a loro verrà richiesta puntualità e disponibilità a lavorare su turni anche straordinari. Gli interessati possono candidarsi sui siti di Adzuna e Linkedin.

Lavoro Catania: marketing culturale

L’architetto Alfio Zappalà è alla ricerca di un laureato/a con esperienza in marketing culturale per la realizzazione di un progetto. Anche in questo caso, i candidati possono inviare il loro CV via mail tramite Linkedin o Adzuna.

Lavoro Catania: Agenzia Formativa Dante Alighieri

L’agenzia di formazione emiliana attiva con 21 sedi in tutta Italia ricerca una figura commerciale da assumere con contratto a tempo determinato di 12 mesi con eventuale rinnovo a tempo indeterminato. La figura selezionata dovrà cercare potenziali corsisti da inserire nei percorsi di formazione a catalogo. Candidature aperte a laureati o diplomati, che dopo un corso di formazione di 2 settimane lavoreranno nell’ufficio della sede di competenza. Quanto alle selezioni, avverranno tramite Skype con il Direttore Commerciale. Inoltre, si dovrà Inviare il proprio curriculum completo di foto (i curriculum sprovvisti di foto non saranno presi in considerazione) alla seguente mail: curriculumalighieri@gmail.com indicando nell’oggetto RIF: AFDA01. Gradito breve video curriculum di presentazione (massimo 2 minuti).

Lavoro Catania: Agente settore credito

L’agenzia Prestito 24 è alla ricerca a Catania di un agente che avrà il compito di sviluppare la presenza dell’azienda sul territorio, affiancherà i Collaboratori e gli Agenti di Sicilia e Calabria nella fase dei processi di erogazione dei prestiti in linea con le direttive della Sede. L’offerta di lavoro è particolarmente interessante. Infatti, la risorsa dovrà avere solo una laurea triennale e verrà inserita nell’area manager del settore credito. Il tipo di contratto offerto, inoltre, è a tempo indeterminato, e si offre uno stipendio fisso con eventuali bonus legati agli obiettivi. Tuttavia, si ricercano candidati con 5 o 10 anni di esperienza nel settore. Maggiori informazioni e candidature sono disponibili sul sito Linkedin o Adzuna.