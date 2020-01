A Catania Centrale arriva il primo treno elettrico “Pop”

La presentazione, che si terrà alla Stazione di Catania Centrale, permetterà di osservare da vicino l'esterno e l'interno di uno dei nuovi treni "Pop" siciliani.

Dopo l’annuncio dei treni “Pop” in Sicilia, gli ETR 104, è arrivata la notizia ufficiale: i convogli, già sbarcati sull’Isola, arriveranno oggi – mercoledì 8 gennaio – alla Stazione Centrale di Catania per la presentazione. Oltre al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, saranno presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone e il dirigente generale del dipartimento Fulvio Bellomo

Acquistati nell’ambito dell’azione europea “Po – Fesr Sicilia 2014/2020”, i nuovi treni potenziano i servizi di trasporto pubblico regionale, specie quelli su rotaia, così poco efficienti in tutto il Sud Italia e in particolare in Sicilia.