Il 2019 degli italiani su Google: ecco le parole più ricercate

Sono state stilate le classifiche delle ricerche più effettuate dagli italiani su Google in questo 2019.

Al tramonto di questo 2019, Google ci offre la possibilità di osservare quali sono le ricerche più effettuate dagli italiani e di dividerle in diverse categorie. In cima alle parole più cercate, in Italia, c’è Nadia Toffa, giornalista de Le Iene venuta a mancare prematuramente questo agosto. Ecco alcune top ten, tra le più interessanti, offerte da Google:

Parole

La più cercata, come già detto, è Nadia Toffa. Al secondo posto si colloca la Cattedrale di Notre Dame, colpita da un disastroso incendio nell’aprile di quest’anno. A chiudere il podio abbiamo Sanremo, che nel bene o nel male fa sempre parlare di sè. Ecco la top ten completa:

Nadia Toffa Notre Dame Sanremo Elezioni europee Luke Perry Governo Joker Mia Martini Mahmood Thanos

Perché

Sono tanti anche i perché che gli italiani hanno chiesto al motore di ricerca, legati ad attualità, cronaca, ma anche a storia e, ovviamente, curiosità:

È caduto il governo Rinviata Lazio – Udinese Si chiamano sardine La Turchia attacca i curdi Non siamo più tornati sulla luna La guerra in Siria La mimosa è diventata un simbolo Hitler odiava gli ebrei Si festeggia ferragosto Il Mose non funziona

Personaggi

La classifica dei personaggi più cercati racchiude alcune delle storie che più hanno colpito gli italiani in questo 2019:

Nadia Toffa Luke Perry Mia Martini Mahmood Mauro Icardi Cameron Boyce Matthijs De Ligt Achille Lauro Emma Marrone Patty Pravo

Fai da te

In questa categoria emergente gli italiani mostrano tutta la loro creatività, legata soprattutto alle feste, ma non mancano anche sorprese alquanto bizzarre: