Stasera in TV: in onda “Alla ricerca di Nemo” e “Non ci resta che piangere”

Ad un giorno dalla vigilia, lo spirito natalizio invade anche la televisione (se non si fosse notato nelle ultime settimane). Ecco la programmazione TV di stasera, lunedì 23 dicembre.

Alla ricerca di Nemo [Rai 2, 21.20]: film d’animazione targato Disney e Pixar, che ha fatto emozionare un’intera generazione. Nemo, il figlio di Marlin (un pesce pagliaccio) viene pescato e l’unico indizio per ritrovarlo è l’indirizzo sulla maschera da sub che il pescatore ha perso.

Underworld: Blood Wars [Rai 4, 21.15]: Kate Beckinsale torna nei panni della vampira reietta, nel quinto capitolo della saga. Braccata dai suoi simili e dai Lycans, Selene si rifugia in una misteriosa congrega.

Il GGG – Il grande gigante gentile [Canale 5, 21.20]: Una ragazzina di nome Sophie incontra il grande gigante gentile. Nonostante il suo aspetto intimidatorio, il gigante si dimostra essere di buon cuore ed emarginato dai suoi simili perchè si rifiuta di mangiare bambini e bambine.

Non ci resta che piangere [Rete 4, 21.25]: Massimo Troisi e Roberto Benigni in un cult italiano dell’84, diretto sempre dai due. Partiti in automobile da Frittole, in provincia di Firenze, Saverio, maestro elementare, e Mario, bidello, si ritrovano per uno strano scherzo del caso nel 1492: incontrando così i grandi personaggi del passato.

Dickens – L’uomo che inventò il Natale [TV8, 21.30]: Sei mesi dopo una trionfale tournée americana, Charles Dickens rientra a Londra dove lo attendono debiti e crisi creativa. Padre di una famiglia numerosa e figlio di un padre dissipatore, Charles è a caccia di denaro e di ispirazione. Illuminato all’improvviso dalle favole di una giovane domestica irlandese, decide di scrivere un racconto di Natale per l’ormai prossimo Natale.

Il Corvo [Spike, 21.30]: Brandon Lee nel cult del ’94 tratto dal fumetto di James O’Barr. Alla vigilia di Halloween, il musicista dark Eric Draven è brutalmente assassinato con la sua fidanzata da una banda di drogati. Esattamente un anno dopo Eric risorge, pallido, vestito di nero e accompagnato da un misterioso corvo. Immortale, dà la caccia agli assassini e al loro capo, Dollar, ma questi, grazie all’amante, esperta di occultismo, lo mette in difficoltà.