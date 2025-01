Atelier nel Bosco, polo per l’infanzia con sede a Catania in via del Roveto 7, ha lanciato un’iniziativa senza precedenti con lo slogan “sosteniamo le differenze, accogliamo con il cuore 2“. Un progetto che offre accoglienza e sostegno gratuito a tutti i bambini dai 0 ai 6 anni con disabilità.

Inclusione verso i bambini più fragili

Il progetto, promosso dalla preside Graziella Messina, è un’iniziativa pionieristica che mette al centro l’inclusione dei bambini con disabilità, spesso trascurata o ridotta a un semplice desiderio. La preside ha evidenziato come l’inserimento di bambini con autismo o altre disabilità nelle attività collettive si scontri con le difficoltà pratiche che le famiglie affrontano nell’accesso ai servizi di cura e supporto. Per questo motivo, offrire ai bambini la possibilità di ricevere tutto il supporto di cui hanno bisogno, mentre le famiglie beneficiano di servizi totalmente gratuiti, rappresenta un gesto di civiltà e un forte riconoscimento dei diritti fondamentali dei più piccoli.

Atelier nel Bosco: l’oasi perfetta

Atelier nel Bosco, immerso nella natura ma a pochi passi dalla città, è la prima scuola per l’infanzia a Catania ad adottare la pedagogia del bosco, un approccio educativo che ha già dato risultati straordinari in Germania, Danimarca e nel nord Italia. La preside Messina ha spiegato che questa filosofia mira a favorire un apprendimento libero da stereotipi e competizione, ponendo al centro l’attività del bambino, che diventa il protagonista del proprio percorso di crescita.

L’inclusione, ha aggiunto, non si limita a spazi ben organizzati, ma implica l’offerta di attività di qualità e una formazione continua per il personale educativo. Infatti, la scuola investe costantemente nell’aggiornamento delle insegnanti, considerato fondamentale per costruire una comunità educante preparata e capace di rispondere alle esigenze di tutti i bambini.