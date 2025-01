A partire dal 31 gennaio, l’Anas avvierà un importante intervento di ammodernamento sulla strada statale 640, con il completamento dello svincolo di Caltanissetta, che attualmente è operativo in configurazione provvisoria. L’ intervento farà parte dei lavori di potenziamento a quattro corsie della statale 640 e riguarda in particolare la rampa di immissione sull’Autostrada A19 “Palermo-Catania” in direzione Catania, che sarà demolita e successivamente ricostruita nella sua versione definitiva.

Le date dei lavori

Il cantiere, che avrà una durata di circa due mesi, comporterà la chiusura temporanea della rampa provvisoria di immissione sull’autostrada in direzione Catania. Durante il periodo dei lavori, i veicoli che viaggiano sulla SS 640 e desiderano proseguire verso Catania dovranno percorrere un itinerario alternativo. Gli utenti saranno indirizzati a immettersi sull’A19 in direzione Palermo e a fare inversione di marcia allo svincolo Ponte Cinque Archi, con un aumento del percorso di circa 10 chilometri. Questo comporterà un incremento stimato nei tempi di percorrenza di circa otto minuti.

L’Anas ha programmato attentamente i lavori per minimizzare i disagi al traffico, ma gli utenti sono invitati a prendere in considerazione l’aumento dei tempi di viaggio e a pianificare i propri spostamenti con anticipo. Con il completamento dell’intervento, tuttavia, la nuova rampa di immissione migliorerà significativamente la viabilità, garantendo maggiore fluidità e sicurezza a tutti gli utenti della strada.