Agata ticket più: anche quest’anno, la Ferrovia Circumetnea (FCE) ha predisposto un piano speciale per rispondere alle straordinarie esigenze di mobilità che il territorio manifesta durante i festeggiamenti in onore di Sant’Agata.

Per supportare al meglio cittadini e visitatori, la Metropolitana di Catania offrirà un servizio potenziato, con orari prolungati e il nuovo carnet “Agata Ticket Più”, pensato per garantire spostamenti più comodi e sostenibili nei giorni della festa.

Due nuove stazioni attive

La novità importante di quest’anno è che per la prima volta durante i giorni di Sant’Agata, la linea metropolitana comprenderà le due nuove stazioni di FONTANA e MONTE PO. Queste stazioni estendono il territorio di copertura della Metro, rendendo il servizio accessibile a una parte ancora più ampia della popolazione.

Agata Ticket Più

Agata Ticket Più è il carnet speciale che include 20 corse della Metropolitana. È perfetto per chi desidera condividere i viaggi: basta validare il titolo una volta per ciascun passeggero. Può essere usato da una sola persona per effettuare 20 corse, oppure condiviso tra più persone (es. due persone per 10 corse ciascuno).

Non essendo nominativo, Agata Ticket Più funziona come un pacchetto di biglietti “al portatore” e può essere ceduto a chi si vuole, fino all’esaurimento delle corse disponibili. Il costo è di soli 5,00 € ed è valido dal 1° al 6 febbraio 2025, permettendo l’utilizzo della Metro durante tutti i giorni delle festività agatine.

Dove acquistare Agata Ticket Più

Il carnet è già disponibile in versione digitale tramite l’app FCE Catania (sezione TITOLI URBANI). In alternativa, è acquistabile in formato cartaceo presso:

Le emettitrici automatiche presenti in tutte le stazioni della Metro

presenti in tutte le stazioni della Metro La biglietteria della stazione CATANIA BORGO

Tutte le informazioni dettagliate sui servizi, sugli orari speciali e sull’uso del carnet sono disponibili sul sito ufficiale di FCE.

FCE invita tutti a parcheggiare lo stress e a scegliere la metropolitana per muoversi agevolmente durante i giorni più intensi della festa.