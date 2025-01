L’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, ha rassegnato ieri mattina le dimissioni per motivi personali. Durante un incontro a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ringraziato Volo per l’impegno e l’abnegazione dimostrati nei primi due anni della legislatura. Al suo posto è stata nominata Daniela Faraoni, attuale direttore generale dell’Asp di Palermo, scelta che punta a rafforzare la sanità regionale grazie alla sua esperienza gestionale.

Schifani e Tomarchio sostengono la nomina di Daniela Faraoni

Il presidente Schifani ha espresso fiducia nella nomina di Daniela Faraoni, definendola una figura di grande esperienza e professionalità. A sostenere questa scelta anche Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia, che ha dichiarato: “La sanità siciliana ha bisogno di competenze, passione e professionalità. Daniela Faraoni, con la sua competenza e umanità dimostrata alla guida delle Asp di Catania e Palermo, rappresenta la persona giusta per affrontare le sfide della salute in Sicilia.”

Le critiche delle opposizioni: M5S all’attacco

L’opposizione, guidata dal capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, ha reagito criticamente alla notizia delle dimissioni. Secondo De Luca, il cambio di assessore non risolverà i problemi strutturali della sanità siciliana: “Non basterà certamente un passo indietro, volontario o meno, dell’assessore di turno a rimettere sulla giusta rotta una barca chiaramente alla deriva.” De Luca ha sottolineato come la gestione sanitaria, già compromessa dai tempi del governo Musumeci, continui a soffrire per la lottizzazione politica dei ruoli dirigenziali.