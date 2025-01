Meteo Sicilia: L’allerta rossa per le forti piogge e i venti intensi di venerdì 17 gennaio presto si attenuerà. Sebbene il clima rimanga ancora freddo e decisamente invernale, il weekend vedrà un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e l’assenza di precipitazioni. Nonostante le temperature non siano particolarmente miti, le giornate offriranno un tempo più tranquillo, ideale per attività all’aperto senza il rischio di piogge torrenziali o venti forti.

Meteo Sicilia, venerdì 17 gennaio

La giornata di oggi è segnata dall’ allerta meteo, rossa o arancione, su gran parte dell’isola. Le piogge saranno in tutta l’isola e colpiranno soprattutto la Sicilia Orientale.

Le città più calde sono Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, che nonostante i temporali, avranno una massima di 16 gradi. Come sempre la più fredda è Enna, con una massima di 9 gradi ed una minima di 6 gradi. I temporali sono accompagnati da un vento forte, per cui come consigliato dalle varie ordinanze, è meglio stare a casa e ridurre al minimo gli spostamenti, solo a quelli strettamente necessari e urgenti.

Meteo Sicilia, sabato 18 gennaio

Nella giornata di domani, le piogge colpiranno solo Agrigento, Caltanissetta e Trapani, ma si tratta di piogge leggere che permetteranno la ripresa delle attività regolari senza temere allagamenti. Il resto dell’isola sarà poco nuvoloso, la perturbazione lascerà quindi spazio ad un clima più sereno rispetto ai giorni precedenti.

Le città più calde saranno Catania, Messina e Siracusa con 16 gradi di massima, mentre la più fredda nuovamente Enna con una massima di 8 gradi ed una minima di 4. I venti saranno moderati, mentre le probabilità di pioggia scenderanno drasticamente.

Domenica 19 gennaio

La giornata di domenica si preannuncia serena, con nubi sparse su tutta l’isola, ma senza piogge significative. L’unica eccezione sarà rappresentata da Trapani, dove si registreranno alcune precipitazioni seguite da un rapido miglioramento, lontano però dai temporali precedenti.

Le città di Catania e Siracusa, con massime intorno ai 17 gradi, saranno le più calde, mentre Enna, con una massima di 9 gradi e una minima di 4, risulterà la più fredda. Le temperature nel resto dell’isola saranno in linea con quelle di queste città. Le probabilità di pioggia sono molto basse e i venti saranno di intensità moderata.