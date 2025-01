L’Asp di Catania ha attivato il nuovo sistema di prenotazione online per esami e visite speciali, ovvero “Asp Con Te Prenotazioni”; si tratta di una piattaforma che offre facilmente un accesso semplificato che non prevede l’utilizzo dello Spid.

Il funzionamento

Disponibile 24 ore su 24, permette di prenotarsi autonomamente a visite ed esami, sia per sé stessi che per i propri familiari, tramite pc o smartphone. La piattaforma affianca il call center aziendale e la piattaforma regionale SovraCup, che invece richiede lo Spid. L’utilizzo del servizio è semplice: una volta effettuata la registrazione, l’utente deve inserire il numero della ricetta e visualizzare l’offerta disponibile dell’Asp Catania per la branca scelta.

Si potrà selezionare la struttura preferita e, appena completata la prenotazione, il sistema invia un riscontro che può essere salvato o stampato. Un sms conferma l’appuntamento sul numero registrato. Il pagamento, inoltre, per chi vuole può essere effettuato attraverso il sistema PagoPA. Inoltre si potrà modificare o disdire gli appuntamenti già prenotati, permettendo una migliore organizzazione e riduzione dei tempi di

Le parole dell’Asp Catania

“Il nuovo portale è pensato per migliorare l’accessibilità e l’efficienza del sistema di prenotazione e per rispondere più adeguatamente e con tempestività ai bisogni di salute dei cittadini– spiega il manager dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio. – Il nostro impegno va nella direzione di migliorare, semplificando, l’iter di prenotazione nel rispetto del tempo e della salute di ognuno di noi“. Il nuovo sistema si integra con i canali di prenotazione già attivi, come il numero verde Cup (800954414), operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.15, e il SovraCUP regionale, accessibile con Spid o carta d’identità elettronica.