Il Santuario Sant’Agata al Carcere, un luogo di grande significato storico e spirituale, invita tutti a partecipare a una straordinaria visita drammatizzata che racconta la vita e il martirio di Santa Agata. Questo evento speciale si terrà il 17, 18, 23 e 24 gennaio, dalle ore 20:00 alle 21:30, offrendo l’opportunità di immergersi in un racconto emozionante che attraversa i secoli. La visita drammatizzata, infatti, non si limita a una semplice guida turistica, ma si configura come un’esperienza teatrale unica, pensata per trasmettere l’essenza della vita di una delle Sante più venerate della tradizione cristiana.

L’evento, tra storia e spiritualità

L’evento, curato dalla compagnia Etna ‘ngeniousa, è un affascinante percorso che combina arte, storia e spiritualità. Attraverso una narrazione ricca di pathos, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere i dettagli più significativi della vita di Santa Agata, dalla sua giovinezza fino al suo doloroso martirio, avvenuto proprio in questi luoghi, che sono oggi testimoni silenziosi di quella vicenda. Gli attori Barbara Gallo e Francesco Bernava daranno vita ai personaggi con grande intensità, mentre la voce narrante di Matilde Russo guiderà il pubblico attraverso i momenti salienti della storia della Santa, avvolgendolo in un’atmosfera che trascende il tempo.

La musica di Ferdinando D’Urso aggiungerà una dimensione emotiva alla rappresentazione, accompagnando i visitatori in un viaggio sensoriale che coinvolgerà tutti i sensi, amplificando l’esperienza di ogni scena. Ogni angolo del Santuario, ogni pietra che racconta la storia di Santa Agata, prenderà vita attraverso il racconto teatrale, facendo sentire il pubblico come parte di un racconto che ha attraversato i secoli, ma che rimane vivo nel cuore della città.

Il salone espositivo del Santuario

Il percorso culminerà in un’atmosfera più intima e rilassata nel salone espositivo del Santuario, dove, al termine della visita, i partecipanti potranno gustare una dolce sorpresa preparata con maestria da Alessandro Marchese. Un gesto di accoglienza che renderà ancora più speciale questa esperienza, regalando ai visitatori un momento di convivialità e riflessione.

La visita del 18 gennaio avrà una particolarità: inizierà con un’anticipazione alle ore 17:30, per permettere a chi lo desidera di vivere l’esperienza in orari diversi rispetto agli altri giorni.

Per partecipare, è richiesto un contributo di 15,00 €, che comprende l’intera esperienza e l’ingresso al Santuario. Poiché i posti sono limitati, è necessaria la prenotazione obbligatoria, per garantire a tutti un’esperienza confortevole e ben organizzata. Se per qualsiasi motivo non fosse possibile partecipare, si chiede cortesemente di disdire la prenotazione in anticipo, così da consentire ad altri di godere di questa opportunità.

Per maggiori informazioni o per prenotare, è possibile contattare i numeri telefonici 338.1441760 o 351.3792189. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di vivere una storia senza tempo, immerso nella spiritualità e nell’emozione di uno dei luoghi più significativi di Catania. Un’esperienza che promette di rimanere nel cuore di ogni partecipante, unendo fede, cultura e bellezza in un solo, indimenticabile momento