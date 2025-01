Il Parco Gioeni resterà chiuso al pubblico fino al 10 marzo per consentire l’esecuzione di importanti lavori di riqualificazione già in fase avanzata.

Gli interventi, promossi dall’Amministrazione Comunale e finanziati dal Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito del Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, mirano alla rigenerazione green di uno dei principali polmoni verdi della città.

Secondo il progetto elaborato dalla Direzione Comunale Ecologia e Ambiente, i lavori prevedono la riforestazione di ampie aree del parco, l’utilizzo dell’acqua della sorgente di Leucatia per l’irrigazione del verde e anche la predisposizione di un collegamento idrico con la circonvallazione per irrigare le rotatorie nella zona del Tondo Gioeni e le piantumazioni lungo la grande arteria stradale.

Inoltre, sarà ripristinata la rete idrica interna per fornire acqua potabile ai beverini e ai servizi igienici attualmente fuori uso, che verranno completamente ristrutturati.

Per l’esecuzione di questi interventi è necessario effettuare scavi per la posa di nuove tubazioni che distribuiranno l’acqua dalla sorgente di Leucatia in tutte le aree del parco. Al momento, nel parco sono in corso operazioni di scavo con mezzi pesanti, che comportano la realizzazione di trincee aperte nel cantiere. Per garantire la sicurezza dei cittadini ed evitare rischi di possibili incidenti, pertanto, è indispensabile mantenere la chiusura completa del Parco Gioeni fino al 10 marzo.

Dopo questa data, i lavori continueranno, ma le chiusure saranno limitate alle sole aree direttamente interessate dagli interventi. La conclusione dei lavori è prevista entro l’inizio dell’estate.