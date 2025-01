A partire dalla mezzanotte dell’8 gennaio 2025, i pronto soccorso dei presidi Policlinico “Rodolico” di via Santa Sofia e “San Marco” di viale Carlo Azeglio Ciampi introdurranno un sistema aggiornato per la definizione dei livelli di priorità nell’assistenza ai pazienti. Il nuovo metodo prevede l’utilizzo di una combinazione di numeri e colori per identificare con maggiore precisione le necessità di intervento, aumentando da quattro a cinque i codici di triage.

I cinque nuovi codici

I nuovi codici di priorità saranno strutturati in cinque livelli, ciascuno contrassegnato da un numero e un colore specifici:

Codice 1 – Rosso: emergenza

Codice 2 – Arancione: urgenza indifferibile

Codice 3 – Azzurro: urgenza differibile

Codice 4 – Verde: urgenza minore

Codice 5 – Bianco: non urgenza

Informazioni accessibili in tempo reale

Per garantire trasparenza e accessibilità, la nuova classificazione sarà visibile nella home page del sito ufficiale dell’azienda ospedaliera, all’indirizzo www.policlinicorodolicosanmarco.it. Qui saranno pubblicati in tempo reale i dati sui pazienti presenti nei due presidi. Questo aggiornamento si allinea alle direttive regionali e nazionali, che mirano a uniformare i servizi di emergenza-urgenza su tutto il territorio.