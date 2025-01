Assegno di inclusione gennaio 2025: la misura di sostegno introdotta per supportare le famiglie con ISEE basso, sarà erogato anche nel nuovo anno. Introdotto nel 2024 in sostituzione del reddito di cittadinanza, l’assegno mira a garantire un aiuto economico per l’acquisto di beni e servizi essenziali, con alcune novità importanti rispetto al passato.

Date di pagamento assegno di inclusione gennaio 2025

L’INPS ha pubblicato il calendario dei pagamenti per gennaio 2025, fornendo dettagli sulle date in cui i beneficiari riceveranno il sostegno economico:

Mercoledì 15 gennaio 2025: primo accredito per i nuovi beneficiari e per eventuali mensilità arretrate.

Lunedì 27 gennaio 2025: rinnovo mensile per chi già riceve l'assegno di inclusione.

Questo calendario è stato reso ufficiale con il messaggio INPS n. 4326 del 18 dicembre 2024.

Requisiti per l’assegno di inclusione

L’assegno di inclusione è destinato a famiglie che soddisfano specifici requisiti:

ISEE non superiore a 9.360 euro. Nuclei familiari con almeno un minore, una persona con disabilità, un over 60 o una persona in condizioni di svantaggio, certificata e in programma di cura con i servizi sociosanitari territoriali.

La misura può essere utilizzata per acquistare beni e servizi essenziali, inclusa una novità rilevante: il pagamento delle rate del mutuo.

Sospensione assegno di inclusione: cosa sapere

L’assegno di inclusione può essere sospeso in determinate situazioni:

Incontro con i servizi sociali mancato:

Chi non si presenta all’appuntamento con i servizi sociali entro 120 giorni dalla stipula del Patto di attivazione digitale rischia la sospensione del pagamento. I pagamenti riprenderanno, con eventuali arretrati, dopo l’incontro.

ISEE non aggiornato:

Gli utenti devono presentare il nuovo ISEE entro il 28 febbraio 2025 per evitare la sospensione.

Mancata comunicazione di variazioni lavorative:

L’INPS ha ricordato che l’omissione di comunicazioni riguardanti nuove occupazioni o politiche attive con indennità comporta la sospensione dell’assegno.

Come controllare pagamenti e saldo dell’assegno di inclusione gennaio 2025

È possibile monitorare la situazione dell’assegno tramite:

Sito INPS: nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione”.

nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione”. ATM Postamat: per saldo e lista movimenti.

per saldo e lista movimenti. Numero verde: 800.666.888 (gratuito da rete fissa) o +39.06.4526.6888 da cellulare o dall’estero.

800.666.888 (gratuito da rete fissa) o +39.06.4526.6888 da cellulare o dall’estero. Uffici Postali: tramite sportello fisico.

Mantenersi aggiornati è fondamentale per non perdere il diritto al sostegno economico.