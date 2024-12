Acoset s.pa. annuncia che a causa di un guasto tecnico avvenuto nella mattinata del 19 dicembre 2024, la produzione idrica del pozzo Ex-Rindone, che serve le zone di San Giovanni La Punta e San Gregorio, ha subito una significativa riduzione. Il problema è stato individuato in una elettropompa malfunzionante, la cui sostituzione è già stata avviata dalle squadre aziendali.

I lavori per la sostituzione del componente guasto sono programmati per il 20 dicembre 2024 e dovrebbero concludersi entro le ore 16:00, salvo imprevisti. Una volta completati gli interventi, gli impianti saranno immediatamente riattivati, ma la completa ripresa del servizio idrico richiederà i tempi tecnici necessari per il riempimento delle condotte e dei serbatoi.

I residenti sono invitati a razionalizzare i consumi idrici fino al ripristino completo del servizio, previsto nelle ore successive all’ultimazione dei lavori. .