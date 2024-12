Ritorna a Catania la tanto amata pista di pattinaggio. Questa volta la location sarà la magica Piazza Manganelli, uno degli angoli più caratteristici di Catania. L’intera piazza verrà invasa da colori e risate, ritornerà la suggestiva atmosfera natalizia. Come comunicato da un’informativa ricevuta dagli organizzatori, Etna Eventi Management, la piazza verrà pedonalizzata per l’occasione. L’intera pista da pattinaggio ,secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere pronta entro questo weekend!

Un ritorno alle tradizioni

Quest’anno, oltre ad ospitare la pista da pattinaggio, Piazza Manganelli sarà animata anche dai tradizionali mercatini di Natale. Con questa iniziativa, la piazza riacquista il suo ruolo di punto di riferimento per il centro storico di Catania, un luogo che negli anni passati ha visto svolgersi numerosi eventi simili, tra cui la tanto amata giostra dei cavalli che ha fatto divertire grandi e piccini. Piazza Manganelli è pronta per ridiventare uno dei luoghi più suggestivi durante le festività natalizie!

L’augurio è che, come già accaduto in passato, questa nuova iniziativa riesca a coinvolgere tutta la città, creando un’occasione di aggregazione e divertimento per tutti.

Una pista da pattinaggio attesa da tanti anni

Un aspetto che rende ancora più speciale questa iniziativa è il ritorno della pista di pattinaggio sul ghiaccio a Catania. Un’attrazione che mancava dalla città dal 2018, quando fu installata per l’ultima volta in Piazza Università. I cittadini catanesi sono felicissimi di vedere la pista tornare a far parte delle festività natalizie, un’attrazione che ha sempre regalato momenti di divertimento per famiglie e amici. La speranza, ora, è che anche quest’anno ci sia anche la tanto amata giostra dei cavalli, che ha sempre incantato grandi e piccini, contribuendo a rendere Piazza Manganelli un luogo di magia e allegria.