Black Friday 2024: Il Black Friday 2024 è finalmente arrivato, e con esso una valanga di offerte da cogliere al volo. Che tu stia cercando uno smartphone, un orologio elegante, un elettrodomestico per la casa o un capo di abbigliamento alla moda, questo è il momento perfetto per fare acquisti. Ecco una selezione delle migliori promozioni attualmente disponibili, suddivise per categoria, per aiutarti a non perdere le occasioni più interessanti.

Tecnologia e gadget in offerta per il Black Friday 2024

Panasonic Series 800 (Amazon)

Rasoio elettrico a 5 lame per una rasatura precisa e confortevole.

Prezzo: 122 € (invece di 168 €)

Regolabarba versatile, ideale per chi cura dettagli e lunghezze.

Prezzo: 85 € (invece di 123 €)

Smartphone con display AMOLED, tripla fotocamera da 200 MP e batteria da 5100 mAh.

Prezzo: 301 € (invece di 309 €)

Trova facilmente oggetti con questa etichetta smart da collegare via app.

Prezzo: 23 € (invece di 40 €)

Speaker intelligente con Alexa, ideale per la casa smart.

Prezzo: 25 € (invece di 49 €)

Moda e accessori da non perdere

Mango Pantaloni in velluto a coste (Mango Shop)

Eleganti, comodi e perfetti per l’inverno.

Prezzo: 35 € (invece di 60 €)

Sneakers vintage con sconto importante.

Prezzo: 50 € (invece di 100 €)

Passepartout dell’inverno, perfetto sotto blazer o giacca di pelle.

Prezzo: 88 € (invece di 120 €)

Classiche e sempre alla moda, ora in promozione speciale.

Prezzo: 100 € (invece di 130 €)

Un classico intramontabile del guardaroba maschile.

Prezzo: 76 € (invece di 90 €)

Un investimento senza tempo per il tuo guardaroba invernale.

Prezzo: 564 € (invece di 940 €)

Casa e fitness: le migliori occasioni del Black Friday 2024