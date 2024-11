WhatsApp ha finalmente trovato la soluzione per tutti coloro che, per motivi di lavoro o semplicemente per mancanza di tempo, non riescono ad ascoltare lunghi messaggi vocali inviati da amici, familiari o colleghi. La tanto attesa funzione di trascrizione automatica dei messaggi audio sta per diventare realtà. Questa nuova funzionalità permetterà di leggere i contenuti degli audio ricevuti, rendendo ancora più comoda la comunicazione, soprattutto in situazioni in cui ascoltare un messaggio potrebbe non essere possibile.

Come attivare la trascrizione degli audio

Nel momento in cui sarà disponibile l’aggiornamento bisognerà andare su “Impostazioni”, poi su “chat” dove troveremo la funzione “trascrizione dei messaggi vocali” che attiverà o disattiverà facilmente la funzione. Bisogna però prima selezionare la lingua. Per trascrivere un messaggio vocale basta tenere premuto il messaggio e toccare tra le varie opzioni “trascrivi”. Così sarà possibile trascrivere qualsiasi messaggio vocale ci arrivi.

Meta, società proprietaria di Whatsapp, da però degli avvertimenti: la trascrizione potrebbe richiedere del tempo, soprattutto per audio molto lunghi, e potrebbe non essere molto accurata. Se la lingua dell’audio dovesse essere diversa dalla lingua scelta nelle impostazioni o alcune parole non vengono riconosciute, comparirà il messaggio: “trascrizione non disponibile”.

La campagna pubblicitaria

Whatsapp, tramite una nota scrive: “c’è qualcosa di speciale nel sentire la voce della persona che ami anche quando siete lontani”, il che è vero, ma non sempre si ha la possibilità di poter sentire ciò che ci è stato inviato. Per questo è stata pensata la trascrizione, che arriverà sia su iOS che su Android. È molto probabile che arriverà prima agli utenti che utilizzano iPhone, però.